Wielerbaas Lefevere gaat viral na ‘dronken’ optreden op Belgische televisie

10 september Een podiumplek in de Tour d’Ardeche, het is iets dat Thalita de Jong (27) niet voor mogelijk had gehouden toen ze woensdag in Zuid-Frankrijk voor het eerste sinds drie maanden weer een rugnummer opspelde. ,,Sta je daar als nummer drie naast Leah Thomas (Movistar) en Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo). Derde tussen de wereldtop in een serieus lastige etappe. Ik begrijp het zelf ook niet goed", zegt de kopvrouw van Bingoal-Chevalmeire niet geheel onbegrijpelijk.