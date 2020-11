Wiebes pakt eerste etappe na eindsprint in Challenge by La Vuelta

Wiebes wint in De Panne na diskwalifi­ca­tie D’hoore

20 oktober Lorena Wiebes heeft dinsdag de Driedaagse Brugge-De Panne gewonnen. De 21-jarige renster van Sunweb moest het in De Panne na 156 kilometer in de massasprint afleggen tegen Jolien D’hoore, maar de Belgische werd gediskwalificeerd. De jury oordeelde dat de renster van Boels-Dolmans van haar lijn was afgeweken.