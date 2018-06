Wie van deze vier wint het NK tijdrijden?

NK TIJDRIJDEN Eerste tijdritti­tel voor junior Axel van der Tuuk

12:06 Axel van der Tuuk mag zich de nieuwe Nederlandse kampioen tijdrijden bij de junioren noemen. Tegen kwart voor twaalf klonk voor de Drent het Wilhelmus op de Grote Markt in Bergen op Zoom na een wedstrijd waarin hij de 26 kilometer had afgelegd in een tijd van 32.39.