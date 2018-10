Wie kroont zich tot de eerste Nederlands kampioen Wattmeister?

Door Thijs Zonneveld



Tien mannen, tien hometrainers. Dat is de basis van de wedstrijd die vanavond in Zeeland wordt gehouden. Ze trappen een virtuele berg op; iedere drie minuten wordt de weerstand verhoogd. Wie het langst kan blijven trappen, wint.



Virtueel wielrennen is de laatste jaren in opkomst. Via apps als Zwift kun je in je schuurtje koersen tegen renners van over de hele wereld; de Wattmeistervariant is serieuzer. Het is in feite afgeleid van de inspanningstests die wielrenners al decennia lang uitvoeren in laboratoria. Het gaat niet om stuurmanskunst of tactisch inzicht, maar simpelweg om wie het hardst kan fietsen en wie het meeste pijn kan lijden.