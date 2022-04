Westerscheldetunnel gaat straks uurtje dicht en wat je nog meer moet weten over de Scheldeprijs in Terneuzen

COLUMN Vader Adrie vergat te genieten na zijn zege in Vlaanderen. Zou zoon Mathieu dat nu wel doen?

Gertjan Verbeek aarzelde geen seconde toen hem in Langs de Lijn werd gevraagd wat het sportieve hoogtepunt van het weekeinde was geweest. ‘Mathieu van der Poel natuurlijk’, sprak de gesjeesde trainer op bewonderenswaardige toon. Het was dan wel niet het antwoord dat de presentatoren wilden horen als introductie van de nabeschouwing van de 28ste speeldag in de eredivisie, maar het zei wel alles over wat Poeleke deze Ronde van Vlaanderen weer heeft losgemaakt.

4 april