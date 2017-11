Wereldkampioene Cant op tijd hersteld voor EK veldrijden

,,Maandag en dinsdag voelde Sanne zich niet lekker en had ze opnieuw last van maag- en darmklachten. We namen daarom geen enkel risico", legde manager Christoph Roodhooft van de ploeg Iko-Beobank donderdag uit. ''Natuurlijk doet het pijn noodgedwongen te moeten passen voor de Koppenbergcross, maar in een dergelijke wedstrijd heb je niets te zoeken als je niet topfit bent.''

Cant won in januari de wereldtitel in het Luxemburgse Bieles. Op het spekgladde parcours leek Marianne Vos in de vierde ronde definitief afstand te nemen van haar concurrenten. Maar nadat haar ketting was vastgelopen, sloot Cant weer aan. In de sprint was de Belgische de snelste, waarmee ze haar land de eerste wereldtitel ooit bij de vrouwen bezorgde.