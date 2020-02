Wereldkampioen Ryan Kamp sliep na champagnedouche tóch niet in regenboogtrui

videoRyan Kamp reedt zaterdag voor het eerst in de regenboogtrui. Een week na het gewonnen WK bij de beloften in Dübendorf.

Een week vol visite sloot hij daarmee af. ,,Het was een hele speciale week. Veel visite gehad en veel cadeautjes gekregen thuis. Dat was druk maar wel leuk”, zegt hij nuchter. Zo druk dat er zelfs nog geen tijd is gevonden om de trui in te lijsten. ,,Hij hangt nog aan de kast, we moeten nog even tijd vinden om hem in te lijsten.”

Zo’n eerste keer in die trui rijden is uiteraard speciaal. ,,De eerste keer in de regenboogtrui geeft heel veel moraal. Als je je nummer opspeldt en je ziet die regenboogstrepen en nummer 1 dan geeft dat een speciaal gevoel.” Hoe het voelt om wereldkampioen te zijn? ,,Dat moet je ervaren om het te weten, ik kan het echt niet uitleggen. Het voelt fantastisch natuurlijk.”

Traditie getrouw slapen wereldkampioenen de eerste nacht in de trui. Helaas voor Kamp ging dat niet op. ,,Ik was van plan om er in te gaan slapen maar na het WK kreeg ik van Ceylin (red. Ceylin del Carmen Alvarado) er champagne overheen dus hij was niet zo fris meer. Dat was wel grappig.”