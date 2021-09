Wereldkampioen Ellen van Dijk beet haar nagels stuk in de hot seat: ‘Dat uur was zenuwslopend’

Weergaloze Van Dijk wereldkam­pi­oen tijdrijden, brons voor Van Vleuten

17:55 Ellen van Dijk heeft in Brugge bij de WK wielrennen de titel veroverd op de individuele tijdrit. De renster uit Woerden was na 30,3 kilometer van Knokke-Heist naar Brugge de snelste in een tijd van 36 minuten en 5,28 seconden. Voor Van Dijk (34) is het de tweede keer dat ze wereldkampioen tijdrijden is geworden. Eerder gebeurde dat in 2013 in Florence.