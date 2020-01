Welk WK gaat winnares Alvarado over drie weken rijden? ‘Ik mag zelf beslissen’

Kersvers kampioen Alvarado twijfelt nog over WK

12 januari Ceylin del Carmen Alvarado heeft voor het eerst de nationale titel veroverd bij de elitevrouwen. De 21-jarige Rotterdamse van de ploeg Alpecin-Fenix was in Rucphen een klasse apart. Het zilver was voor Annemarie Worst. Titelverdedigster Lucinda Brand finishte als derde.