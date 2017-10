Weinig tijdritkilometers in Tour, Alpe d'Huez keert terug

Dumoulin, nog geen keuze heeft gemaakt over welke grote rondde hij zal betwisten, zag dat de organisatie één ploegentijdrit van 35 kilometer (waar Team Sunweb wereldkampioen in is) en één individuele tijdrit van zo'n 30 kilometer in het parcours heeft opgenomen. De individuele rit tegen de klok is op de voorlaatste dag.

Opvallend is dat het uitgetekende parcours de kortste is sinds 2002, toen 3278 kilometer moest worden gefietst. Komend jaar zullen drie ritten in lijn korter zijn dan 120 kilometer. De start is op zaterdag 7 juli in de Vendée, als de renners net zoals in 2011 langs de bekende Passage du Gois fietsen. Op de derde dag volgt de ploegentijdrit in Cholet. In de eerste week volgt ook een rit met twee keer de Mûr de Bretagne.

'Nederlandse berg' terug

De Ronde van Frankrijk keert na een afwezigheid van twee jaar terug naar Alpe d'Huez, ook wel bekend als de 'Nederlandse berg'. De twaalfde etappe zal finishen op de bekende berg. Thibaut Pinot won in 2015 op de zware beklimming. Gert-Jan Theunisse was in 1989 de laatste Nederlandse winnaar op Alpe d'Huez.

Volledig scherm Robert Gesink door de Nederlandse bocht op Alpe d'Huez. © ANP

In de negende rit krijgen de renners ruim 20 kilometer aan kasseien voor de kiezen. Die rit eindigt in Roubaix, dicht bij het bekende Velódrome, de aankomstplaats van Parijs-Roubaix. De zeventiende rit is slechts 65 kilometer lang, van Bagnères-de-Luchon naar Saint-Lary-Soulan. Het is een zware bergrit over drie beklimmingen, waar het amper vlak zal zijn. Andere opvallende ritten zijn etappe 14 naar Mende en rit 18 naar Pau.

De Tour werd dit jaar gewonnen door Chris Froome, die voor de derde keer op rij en de vierde keer in totaal met de gele trui naar huis ging. Rigoberto Urán werd tweede, voor Romain Bardet, de Franse klassementshoop. Tijdens de presentatie van de route werd ook bekend dat Froome de Velo d'Or 2017 heeft gewonnen, de prijs voor wielrenner van het jaar. De Brit van Team Sky won dit jaar de dubbel Tour-Vuelta. Het is de derde keer dat de viervoudig tourwinnaar de prijs wint. ,,Het was een geweldig seizoen dat ik nooit zal vergeten'', aldus Froome.

Volledig scherm Het podium van 2017 in Parijs: Urán (tweede), Froome (eerste) en Bardet (derde). © Cor Vos

De laatste tien winnaars van de Tour de France: