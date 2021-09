Weergaloze Van Dijk wereldkampioen tijdrijden, brons voor Van Vleuten

Ellen van Dijk heeft in Brugge bij de WK wielrennen de titel veroverd op de individuele tijdrit. De renster uit Woerden was na 30,3 kilometer van Knokke-Heist naar Brugge de snelste in een tijd van 36 minuten en 5,28 seconden. Voor Van Dijk (34) is het de tweede keer dat ze wereldkampioen tijdrijden is geworden. Eerder gebeurde dat in 2013 in Florence.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Dijk hield Europees kampioene Marlen Reusser uit Zwitserland en olympisch kampioene Annemiek van Vleuten achter zich. Reusser, die onderweg de snelste was, gaf op de streep 10 seconden toe, Van Vleuten had 24 tellen meer nodig om vanaf de kust in Brugge te komen. Riejanne Markus, de derde Nederlandse deelneemster, werd negende op een kleine 2 minuten van Van Dijk. Titelverdedigster Anna van der Breggen ontbrak in België. Ze liet de tijdrit wegens vormgebrek schieten.

Van Dijk werd vorige week zaterdag al Europees kampioen op de weg. Dat was een verrassing nadat ze twee dagen eerder in de tijdrit - haar specialiteit - van de EK al had laten zien in vorm te zijn. Daar was Reusser haar nog wel te snel af.

Vroeg in het jaar kreeg Van Dijk nog corona. Dat leidde tot een terugval die, zo vertelde ze bij de EK, eigenlijk pas in september voorbij was. Het vlakke parcours in België was in haar voordeel. Zaterdag start ze ook in de wegrace, die voert van Antwerpen naar Leuven.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten. © BELGA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten (l), Ellen van Dijk (boven) en Marlen Reusser (onder) behoren bij de tijdrit tot de medaillekandidaten. © Reuters, Cor Vos en ANP

Volledig scherm Het profielkaartje van de individuele tijdrit bij de vrouwen. © ANP

Beluister hieronder een nieuwe aflevering van onze podcast In Het Wiel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze wielervideo's.