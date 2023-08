Wéér goud voor Harrie Lavreysen: ‘Snap dat iedereen het saai vindt, maar ik ga niet verliezen’

Met video's Mathieu van der Poel rijdt dit jaar mogelijk geen wegkoers in regenboog­trui: ‘Ik heb verder niks gepland’

Mathieu van der Poel komt in 2023 mogelijk niet in actie in de regenboogtrui. De 28-jarige Nederlander liet na zijn prachtige zege bij de WK wegwielrennen weten dat hij normaal gesproken alleen nog de mountainbikewedstrijd bij de WK rijdt, komende zaterdag in Glasgow. ,,Wellicht is zaterdag mijn laatste wedstrijd van het seizoen. Ik heb verder niks gepland, maar het kan ook dat ik nog ergens mijn regenboogtrui zal showen.”