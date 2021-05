Wat mogen we verwachten van de Nederlanders in de Giro?

Elf Nederlanders beginnen zaterdag in Turijn aan de de Giro d’Italia 2021. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal geen van hen zich op het algemeen klassement richten, wat niet betekent dat we ze niet zullen zien. Wat mogen we deze Giro verwachten van onze landgenoten?

Bauke Mollema

Mollema heeft aangegeven dit jaar voor ritzeges te gaan. Het tijdperk dat hij als klassementsrenner naar de grote rondes ging lijkt voorbij: ,,Ik win liever een rit in de Giro dan dat ik negende wordt in de Tour de France”, aldus de klimmer van Trek-Segafredo. Waarschijnlijk zal Mollema in de eerste week bewust tijd verliezen, zodat hij daarna alle ruimte krijgt om aan te vallen.

Als de vorm goed is, zit een dagzege er zeker in voor Mollema. Daarmee zou hij zijn drie-eenheid completeren. Mollema won al etappes in de Tour de France en de Vuelta. Trek-Segafredo heeft geen uitgesproken klassementsman, nu Vincenzo Nibali ook heeft aangegeven voor dagsuccessen te gaan. Van zijn eigen ploeg zal Mollema dus genoeg ruimte krijgen om zich in een vlucht te mengen. Wie weet is de bergtrui stiekem ook een doel voor de Groninger. Hierbij krijgt Mollema hulp van landgenoot Koen de Kort. De 38-jarige renner zal deze Giro in dienst rijden van Mollema, Nibali en Ciccone.

Dylan Groenewegen

Een van de meest besproken renners van het afgelopen jaar maakt in de Giro zijn rentree. Dylan Groenewegen werd op de valreep nog aan de selectie van Team Jumbo-Visma toegevoegd. Groenewegen reed na de beruchte crash met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen geen enkele koers meer. Kan de Amsterdammer na negen maanden zonder wedstrijden meteen weer zijn oude niveau oppakken? Zo ja, dan is hij met Caleb Ewan dé favoriet voor de vlakke etappes van deze Giro.

Groenewegen denkt fysiek goed voorbereid te zijn op de Giro. De grote vraag is: hoe is het mentaal met hem? Niemand weet wat er gaat gebeuren als hij zich na lange tijd weer in een massasprint mengt. Daarnaast is het onzeker wat Team Jumbo-Visma van plan is. Groenewegen is namelijk niet de enige sprinter in de selectie.

David Dekker

Ook debutant David Dekker gaat mee naar Italië. Hij was in eerste instantie de aangewezen man voor de sprintetappes. De zoon van oud-renner Erik Dekker reed goed in de UAE tour. Hij werd werd twee keer tweede en schreef het puntenklassement op zijn naam. De vraag is nu hoe Jumbo-Visma de kansen gaat verdelen. Is Groenewegen direct weer de onbetwiste sprinter en moet Dekker als zijn lead-out gaan werken? Of mag de jongeling af en toe ook zelf sprinten?

Jos van Emden

De senior van Team Jumbo-Visma begint zaterdag aan zijn tiende Giro d’Italia. Hij zal een belangrijke rol spelen in de sprinttrein voor Groenewegen of Dekker. Daarnaast richt de specialist zich ongetwijfeld op de twee tijdritten. De slottijdrit naar Milaan moet hem het beste liggen. In 2017 kende Van Emden hier zijn absolute wielerhoogtepunt. Hij won de tijdrit, terwijl op diezelfde dag zijn goede vriend Tom Dumoulin naar de eindzege reed.

Knechten en op zoek naar dagsuccessen

Dan zijn er nog zes Nederlanders die vooral in een dienende rol moeten rijden, maar misschien de ruimte krijgen om voor een dagsucces te gaan. Koen Bouwman van Team Jumbo-Visma wordt in de bergritten een belangrijke helper van George Bennett. De Nederlandse ploeg heeft weinig klimmers meegenomen en dus zal Bennett grotendeels op Bouwman moeten terugvallen. Alleen als de Nieuw-Zeelander er volledig doorheen zakt, zal Bouwman voor eigen kansen mogen gaan.

Bert-Jan Lindeman zal wellicht iets meer vrijheid krijgen. Zijn team Qhubeka-Assos richt zich vooral op de sprints met Giacomo Nizzolo. De enige renner in het team die een klassement kan rijden is Domenico Pozzovivo. De Italiaanse veteraan is echter geen kandidaat voor het podium en dus kan Lindeman misschien in de tweede of derde week met een vlucht mee. In de Vuelta van 2015 was de goed klimmende Lindeman hier al eens succesvol mee.

Dan zijn er nog vier renners die debuteren in een grote ronde. Wesley Kreder en Taco van der Hoorn rijden allebei voor Intermarché-Wanty-Gobert. Kreder zal de belangrijkste adjudant zijn van Riccardo Minali in de sprints, terwijl voor Van der Hoorn een vrije rol is weggelegd. Oscar Riesebeek zal voornamelijk belangrijk zijn voor Alpecin-Fenix om de sprint aan te trekken voor kopman Tim Merlier. Wellicht dat Riesebeek in de heuveletappes zelf iets mag ondernemen.

Ten slotte is daar de jongste Nederlander van het peloton. De 22-jarige Lars van den Berg rijdt voor Groupama-FDJ. De Franse ploeg gaat, vanwege de afmelding van Thibaut Pinot, zonder eersteklas klassementsrenner naar Italië. Dit team vol vrijbuiters kan weleens veel mogelijkheden bieden aan Van den Berg om op avontuur te gaan.