Wat is er in de toekomst te winnen voor Mathieu van der Poel? ‘Hij kan nog wel drie keer wereldkampioen worden’

Voor Jeffrey Hoogland draait alles om individu­eel goud op Olympische Spelen: ‘Natuurlijk is Lavreysen te ver­slaan’

Had Jeffrey Hoogland (30) twee jaar geleden in Tokio ook individueel olympisch goud gewonnen, was hij waarschijnlijk gestopt. Nu volstond een lange pauze. Hij zal wel moeten afrekenen met veelvraat Harrie Lavreysen. ,,Natuurlijk heb ik een plan om hem te verslaan”, zegt hij aan de vooravond van de ‘Super WK’ in Glasgow.