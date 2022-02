Waarom veldrijder Stan Godrie kan leven met een plek achter in het veld: ‘Ik maak elk seizoen nog stappen’

Met een enkele podiumplek (in Oisterwijk) op zak sluit Stan Godrie dit weekeinde in Oostmalle een veldritseizoen af, waarin hij weer nauwelijks in beeld kwam. Toch gaat hij vol goede moed verder.

Er zijn er op de fiets niet zoveel als Stan Godrie. De man die in 2015 nog als als derde eindigde op het WK veldrijden voor beloften en later dat jaar op de weg zelfs Fabio Jakobsen klopte in de eindspurt om de Nederlandse titel, weet van geen opgeven ook nu hij al jaren in de anonimiteit zijn rondjes rijdt in de grote internationale crossen.

,,Je leert er mee omgaan”, zegt de vorige maand 29 jaar geworden fietsenmaker uit Zundert over zijn huidige plek in het veldrijden. ,,Natuurlijk heb ik moeilijke momenten gekend. Je voelt op den duur dat andere jongens meer progressie maken. Ik ben blijven hangen en uiteindelijk heb ik me erbij neergelegd dat ik de ultieme top niet zal halen. Maar dan kun je voor jezelf nog altijd andere doelen stellen.”

Quote Ik wil laten zien dat ik achter hen nog altijd mijn mannetje sta Stan Godrie

Zoals het proberen vast te houden van zijn plek in de nationale pikorde achter de profs Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis en David van der Poel. ,,Ik wil laten zien dat ik achter hen nog altijd mijn mannetje sta. Ook dit seizoen heb ik daardoor toch wel weer stappen gezet.”

Opvallend

Dat laatste uit zich met name in de openingsfase van menig grote cross. Zo reed Godrie op het EK in Drenthe in de eerste ronde nog even als tweede Nederlander rond. Het eindresultaat was wel weer gewoon een plek ergens tussen de 20 en 25. Met zijn opvallende in fluorescerend oranje gespoten helm viel hij dit seizoen door de sterke starts voor de televisiekijkers in ieder geval meer op dan de voorgaande jaren. ,,Zeker in het begin van dit seizoen had ik voor mijn gevoel een niveau dat ik zo’n vier jaar geleden voor het laatst heb gehaald. Nu is het zaak om in die beginfase nog langer aan te haken bij de groep voor mij.”

Toch blijft het opmerkelijk dat een crosser die tijdens het beloften-WK in 2015 nog op het podium stond met Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck, nu twee mannen die grote wedstrijden kunnen winnen, plots zo ver is weggezakt. ,,Ik denk dat je het moet zoeken in de komst van Mathieu (van der Poel) en Wout (van Aert)”, zegt Godrie. ,,Die hebben er zo’n stap bovenop gezet, dat ik die ontwikkeling direct na mijn overgang naar de profs niet heb kunnen volgen. Na mijn beloftentijd is het is het minder geworden.”

Quote Het is de combinatie van de liefde voor de sport en doelen die ik nog voor ogen heb, die maken dat ik door wil gaan Stan Godrie

Ontdekkingstocht

Inmiddels staat Godrie nog altijd in de top-50 (47) van de wereldranglijst en is hij blij met de steun van de Brabantse ZZPR-formatie van Frank Groenendaal. Startgeld ligt er al tijdje niet meer voor hem klaar. Het deert de man uit Zundert allemaal niet. Als zondag de laatste cross in Oostmalle erop zit, kijkt Godrie al weer uit naar het volgende seizoen. ,,Het is de combinatie van de liefde voor de sport en doelen die ik nog voor ogen heb, die maken dat ik door wil gaan. Ik ben nog altijd op zoek naar mijn limieten en naar wat deze Stan in zijn mars heeft. Voor mij blijft het een mooie ontdekkingstocht.”

Wat ook blijft, is dat het volgens hem lastig is om jezelf ergens tussen plek 20 en 25 te onderscheiden in een sport waarin alleen de top-10 in beeld komt. Daarom vond Godrie het zo leuk dat de televisiecamera’s even oog voor hem hadden in de X2O-cross van Brussel. ,,Dat ik op het schuine kantje daar mijn technische kwaliteiten nog een keer kon laten zien. Dat is best wel kicken.”