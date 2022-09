Vuelta-winnaar Evenepoel ontketend naar wereldtitel op bewogen WK: ‘Dit is een droom, beter kan niet’

Remco Evenepoel heeft op indrukwekkende wijze zijn eerste wereldtitel bij de profs veroverd. De pas 22-jarige Belg, deze maand al winnaar van de Vuelta, vernederde in het Australische Wollongong de concurrentie en kwam met grote voorsprong over de streep. Voor Nederland werd het WK ontsierd door een arrestatie en vroege opgave van kopman Mathieu van der Poel .

De Fransman Christophe Laporte pakte het zilver, brons ging naar de Australiër Michael Matthews. Beste Nederlander was Bauke Mollema op de 25ste plaats, nadat de voor een medaille strijdende Pascal Eenkhoorn in de laatste kilometer was ingerekend.

Evenepoel is de eerste Belgische wereldkampioen sinds Philippe Gilbert tien jaar geleden in Valkenburg won. In 2018 liet hij al zien een topper in spé te zijn door de wereldtitel bij de junioren in de wacht te slepen. Met nog zo’n 60 kilometer reed Evenepoel met nog wat andere renners weg uit het peloton. Hij kreeg een aantal renners mee, maar soleerde de laatste 25 kilometer naar de winst en de regenboogtrui.

Bekijk de laatste meters van Remco Evenepoel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nederland was Mathieu van der Poel al vroeg in de koers kwijtgeraakt. De kopman had in de nacht voor de wedstrijd enkele uren op het politiebureau doorgebracht na een aanvaring in het hotel met enkele kinderen die hem met lawaai op de gang hadden wakker gehouden. De ontgoochelde renner stapte al na 30 kilometer af. Van der Poel moet zich dinsdag nogmaals bij de autoriteiten melden en hoopt dan terug naar huis te kunnen keren.

Achter een kopgroep van zestien renners brak ruim vier ronden voor het einde het peloton. Evenepoel zat in het eerste deel, net als onder anderen Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn, de Fransman Romain Bardet en de Colombiaan Nairo Quintana. De Belgische co-kopman naast Wout van Aert versnelde op zo’n 60 kilometer voor de streep.

Met een groep achterhaalde hij de vroege vluchters, waarna hij met nog twee landgenoten goed vertegenwoordigd was voorin, net als Frankrijk en Italië. De aanwezigheid van alleen Eenkhoorn namens Nederland stak daar schril bij af. Na het wegvallen van Van der Poel waren Bauke Mollema en Dylan van Baarle de kopmannen, maar beiden zaten in de groep met onder anderen titelverdediger Julian Alaphilippe, Van Aert en de Sloveen Tadej Pogacar, die nooit meer dichterbij kwam.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. Rechts: hij stapt uit de teambus en verdwijnt na het afstappen in een auto. © Cor Vos, AFP

Evenepoel liet met de Kazach Alexei Loetsenko zijn medevluchters achter en besloot 25 kilometer voor de finish alleen verder te gaan. Het was de beslissing. Een vijftal leek daarna te gaan rijden voor de overige medailles, maar zag het peloton in de slotkilometer voorbij komen. Laporte passeerde de finish op ruim 2 minuten van Evenepoel als tweede.

‘Het was Wout of ik’

Met zijn wereldtitel zette Evenepoel de kroon op een toch al geweldig seizoen. ,,Ik win in één jaar een ‘monument’, een grote ronde en de wereldtitel”, zei hij, verwijzend naar zijn overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Spanje. ,,Dit was een droom, beter kan niet.”

,,Na zo’n lang seizoen is het ongelooflijk om zo te finishen. Ik had het geluk dat ik vandaag de benen had. Ik voelde snel dat ik beter was dan mijn medevluchters. Daarom ben ik alleen verder gegaan. Eenmaal boven op de Mount Pleasant in de laatste ronde wist ik dat het goed zat.”

Hij roemde de kracht en eenheid van de Belgische ploeg, waar Wout van Aert tussen de andere favorieten niet aandrong toen Evenepoel weg was. ,,We hebben echt als een team gereden. We hadden vooraf ook gezegd: hoe doet er niet toe, als we maar de kampioen leveren. Het was Wout of ik.”

WK wielrennen

Check hier alle uitslagen van het WK in Wollongong. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Remco Evenepoel. © photo: Cor Vos

Volledig scherm © BELGA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © ANP