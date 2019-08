Vuelta onzeker voor Carapaz door val in Etten-Leur: ‘Dit verbaast me echt. Hij zei steeds dat het wel meeviel’

UpdateHet is onzeker of Giro-winnaar Richard Carapaz zaterdag kan starten in de Ronde van Spanje. Zijn ploeg Movistar maakte donderdag bekend dat de wielrenner afgelopen zondag bij het wielercriterium in Etten-Leur ten val was gekomen en daarbij een kneuzing aan zijn rechterschouder en enkele andere kneuzingen heeft opgelopen.

De 26-jarige Ecuadoraan was samen met de Spaanse kopman Alejandro Valverde en de Colombiaan Nairo Quintana geselecteerd voor de Vuelta. De ploeg kondigt aan dat een beslissing over de deelname van Carapaz donderdag of vrijdag wordt genomen.

Quote Hij wilde graag naar het vliegveld worden gebracht Peter Tunnisen, Organisatie profronde Etten-Leur

‘Behoorlijk opgewekt’

De organisatie van de profwielerronde in Etten-Leur, waar Carapaz ten val kwam, betreurt de situatie. ,,Nadat hij onderuit is gegaan, wilde hij graag naar het vliegveld worden gebracht", zegt Peter Tunnisen namens de organisatie. ,,We maakten ons een beetje zorgen, maar Carapaz gaf meerdere keren aan dat het wel meeviel met de pijn. Hij was juist behoorlijk opgewekt.”

Uur in de auto

André Schrauwen beaamt dat. Hij bracht de wielrenner van Etten-Leur naar Schiphol. ,,Dit verbaast me echt. Ik heb ruim een uur met hem in de auto gezeten en toen leek er weinig aan de hand.”

Carapaz viel in de laatste ronde op het stuk van het Torenpad naar de Anna van Berchemlaan. Na zijn val is hij met een ziekenwagen naar de brandweerkazerne gebracht welke werd gebruikt als uitvalsbasis voor de renners. ,,Daar heeft hij gedoucht, waarna we mijn auto in zijn gestapt", zegt Schrauwen. ,,Hij zei toen nog dat hij de dag erna gewoon op de fiets zou stappen en zou gaan trainen voor de Vuelta. Nogmaals, dit nieuws verbaast me echt.”

Quote Hij zei nog dat hij de dag erna gewoon op de fiets zou stappen André Schrauwen, Vrijwilliger profronde Etten-Leur

Schrauwen zag wel wat schaafwonden op zijn handen en borst. ,,Wij maakten ons meer zorgen dan dat hij zelf deed. Bij Schiphol nam hij zelfs nog de tijd om een foto met me te maken en me een t-shirt te geven. Hij bleef zeggen dat het wel meeviel.”

