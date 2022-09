Vuelta etappe 12 | Peloton kan venijnige slotklim verwachten aan Spaanse zuidkust

met video Robert Gesink vereerd na grijpen rode trui: ‘Fantas­tisch dat de jongens me dit gunnen’

De glimlach was groot op het gezicht van Robert Gesink na de zege van zijn ploeg Jumbo-Visma in de ploegentijdrit. Voor de Achterhoeker was het extra bijzonder, want hij mag de rode leiderstrui van de Ronde van Spanje aan: ,,Ik ben de jongens zo dankbaar”, zei hij over zijn ploeggenoten. ,,Het is fantastisch dat ze me dit hebben gegund.”

20 augustus