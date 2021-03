Vroege vluchter Robeet troeft peloton af en stunt met winst in Nokere Koerse

De 26-jarige Robeet van de formatie Bingoal - Wallonie Bruxelles was samen met Damien Gaudin overgebleven uit een achttal vroege vluchters, die na 60 kilometer in de stromende regen op avontuur gingen. Op minder dan 2 kilometer van de meet wist de Belg zijn Franse metgezel af te schudden en reed hij solo naar de zege op de kasseien van Nokereberg. Na een etappezege in Wielerweek Coppi e Bartali in 2019 is het de tweede overwinning uit zijn profloopbaan.



Gaudin werd op drie seconden achterstand tweede. Enkele meters na hem won de Italiaan Luca Mozzato de sprint van het aanstormende peloton om de derde plaats. Wesley Kreder werd met een vijftiende plek de beste Nederlander.