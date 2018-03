Vrees voor sleutelbeenbreuk Greipel

Lotto Soudal vreest dat de Duitse sprinter André Greipel bij een val in Milaan-Sanremo een sleutelbeen heeft gebroken. De Duitser ging samen met ploeggenoot Jasper De Buyst onderuit in de afdaling van de Poggio in de finale van de klassieker, nadat hij na 130 kilometer ook al ten val was gekomen in de bevoorrading.