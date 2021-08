Vraagtekens rond Mathieu van der Poel: ‘Normale regels gaan voor hem niet op’

DJ Chuckie bracht Jakobsen en Van Baarle samen: ‘Het voelt als broeder­schap’

21 augustus In het jaar dat Fabio Jakobsen zo meedogenloos crashte en zich terug vocht in het peloton reed Dylan van Baarle - ondanks corona - stug door. De twee zagen elkaar amper, maar hun vriendschap zit diep. In de Vuelta rijden ze eindelijk samen in een grote ronde.