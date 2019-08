Vos zorgt voor derde Nederlandse overwinning op rij in Noorwegen

In de 125,2 kilometer lange etappe van Moss naar Halden stond het nodige klimwerk op het menu. In de voorlaatste ronde demarreerde Vos op de lastige aankomststrook en kon alleen Coryn Rivera haar volgen. Samen wisten ze de achtervolgsters voor te blijven en was Vos in een sprint veel sneller dan de Amerikaanse. Demi Vollering won op elf seconden achterstand de sprint om de derde plaats.



Wiebes begon als leidster aan de voorlaatste etappe, maar raakte haar leiderstrui kwijt aan Vos. Zondag staat de slotetappe op het menu: een rit over 156,2 kilometer van Svinesund naar Halden. Vos kan voor het derde jaar op rij de Ronde van Noorwegen winnen. De wedstrijd maakt deel uit van de World Tour voor vrouwen.