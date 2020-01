Vos zet punt achter cross-seizoen vanwege liesblessure

,,De klachten zijn er al langer. De laatste tijd is uit onderzoeken duidelijk geworden wat de oorzaak is: een knik in de liesslagader. In overleg met het medisch team van CCC-Liv heb ik besloten om zo snel mogelijk een operatie te laten uitvoeren”, liet Vos, die geen rol van betekenis speelde in de titelstrijd, weten. ,,Deelname kon fysiek gezien geen kwaad. Ik wilde me in rust voorbereiden om zo fit mogelijk te zijn en vandaag nog één keer alles te geven.”



De 32-jarige Vos hoopt haar lichaam zes weken na de operatie weer volledig te kunnen belasten. ,,In samenwerking met de ploeg werk ik aan een hersteltraject om mijn doelen in het wegseizoen te kunnen verwezenlijken. Een geslaagde operatie heeft op dit moment echter de hoogste prioriteit.”