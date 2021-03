Vos wint Gent-Wevelgem en bezorgt vrouwenploeg Jumbo-Visma eerste zege

Zware koers

Vos omschreef deze editie van Gent-Wevelgem als een zware en nerveuze koers. ,,Je moest continu vechten voor je positie. In de finale hadden we de twee koplopers die een hele mooie voorsprong hadden. Het was een elitegroep die ging sprinten, dus dat was nog geen een-twee-drietje.”



De kopvrouw van Jumbo-Visma hield lang het hoofd koel in de achtervolging op de koplopers. ,,De wegen zijn hier niet in het voordeel van de vluchters”, zei Vos. ,,Maar Longo Borghini is ontzettend sterk en Paladin ook. Als die een gat hebben, weet je ook dat het niet zomaar dicht is. De ploeg had vertrouwen in mij en ik weet, als ik de juiste dingen doe, maak ik een kans. Ik probeerde zo rustig mogelijk te blijven en op het juiste moment aan te gaan.”