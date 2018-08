Vos wint alle etappes in Ronde van Noorwegen

Marianne Vos heeft ook de slotetappe gewonnen in de Ronde van Noorwegen. De 31-jarige Brabantse sprintte in Halden weer naar de winst en maakte daarmee haar 'hattrick' compleet. Vos had de vorige twee etappes ook al gewonnen en mocht bovendien voor het tweede jaar op rij de eindzege bijschrijven op haar erelijst. De Ronde van Noorwegen maakt deel uit van de UCI WorldTour bij de vrouwen.

De wielrenster van WaowDeals bleef in haar gele leiderstrui de Amerikaanse Coryn Rivera (Team Sunweb) voor in de slotetappe, die over 154 kilometer ging. De Zweedse Emilia Fahlin kwam als derde over de streep. De rit startte op de Svinesund-brug, precies op de grens van Noorwegen en Zweden. Het ene deel van het peloton begon op Noorse bodem aan de rit, het andere deel in Zweden.

In het eindklassement had Vos 22 seconden voorsprong op Fahlin en 33 op Rivera. Met Eva Buurman (zevende), Floortje Mackaij (achtste) en Lucinda Brand (tiende) eindigden nog drie Nederlandse vrouwen in de top tien.

,,De ploeg heeft op veel momenten een uitstekende indruk achtergelaten'', zei ploegleider Jeroen Blijlevens van WaowDeals. ,,En Marianne was elke dag 'outstanding'. Voor velen was ze hier ook de topfavoriet. Ze had vorig jaar al gewonnen en iedereen wist dat deze ronde haar lag. Het zou geweldig zijn als we deze vorm kunnen doortrekken naar de volgende koersen.''