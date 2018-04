Vos vier weken uitgeschakeld met sleutelbeenbreuk

Vos breekt sleutelbeen Van der Breggen onder­streept heerschap­pij met winst in Luik

22 april Anna van der Breggen heeft haar overmacht in de Ardennen onderstreept met winst in Luik-Bastenaken-Luik. De renster van Boels-Dolmans haalde in de slotfase Amanda Spratt bij en loste haar in de slotkilometers. Zo volgt Van der Breggen zichzelf op in de Ardense klassieker.