Vos rekent resoluut af met concurrentie en boekt tweede zege in VS

Marianne Vos heeft in Iowa City de derde wereldbekerwedstrijd veldrijden op haar naam geschreven. De 34-jarige kopvrouw van Team Jumbo-Visma rekende resoluut af met haar concurrenten en kwam na acht ronden op het snelle parcours solo over de finish.

Denise Betsema eindigde als tweede en de Hongaarse Kata Blanka Vas kwam als derde binnen. Wereldkampioene Lucinda Brand finishte op ruim 1 minuut van Vos als vierde, gevolgd door Puck Pieterse (vijfde) en Annemarie Worst (zesde).

Vos was vorige week in Waterloo ook al de beste. Afgelopen woensdag eindigde ze als vierde in Fayetteville. Die rit werd gewonnen door Brand. Vos leidt nu in het wereldbekerklassement.

Vos ging onstuimig van start in Iowa. Ze pakte meteen de koppositie en bleef daarna geruime tijd alleen aan de leiding. Bij het begin van de vierde ronde kreeg Vos gezelschap van Betsema, die daarna hard doortrok. Een ronde later voegden Blanka Vas en Worst zich bij het leidende tweetal.

Zonder Worst gingen Blanka Vas, Vos en Betsema daarna gezamenlijk op jacht naar de winst. Door een slippertje moest Blanka Vas afhaken en begonnen de twee Nederlandse vrouwen zij aan zij aan de achtste en laatste ronde. Vos plaatste snel een demarrage waarna ze onbedreigd op de finish afging. Betsema kwam met een achterstand van 10 seconden op de winnares over de finish.

Van der Haar

Bij de mannen finishte Lars van der Haar tijdens de derde wereldbeker veldrijden van het seizoen als tweede. De Nederlandse coureur moest in Iowa City alleen de Belg Eli Iserbyt voor zich dulden. Van der Haar finishte na tien ronden op een droog en veelzijdig parcours met een achterstand van 11 seconden op de klassementsleider, die vorig weekeinde in Waterloo de eerste wereldbeker op zijn naam schreef.

Voor Van der Haar was het in Iowa City zijn eerste podiumplaats in het nieuwe wereldbekerseizoen. In Waterloo kwam hij als vierde binnen en afgelopen woensdag moest hij in Fayetteville genoegen nemen met de veertiende plek. Van der Haar staat in het wereldbekerklassement als eerste Nederlander op de vierde plaats.

De Belg Michael Vanthourenhout kwam op ruim een halve minuut van Iserbyt als derde over de finish in Iowa City. Zijn landgenoot Quinten Hermans, de winnaar in Fayetteville, eindigde als vijfde. De Nederlander Ryan Kamp belandde op de achtste plek. Corné van Kessel kwam niet verder dan de twintigste plek.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel liet het Amerikaanse uitstapje aan zich voorbijgaan. Hij koos voor een rustperiode na zijn seizoen op de weg. Ook de Belg Wout van Aert en de Brit Tom Pidcock zagen af van deelname aan het Amerikaanse drieluik. De eerstvolgende wereldbekerwedstrijd is komende zondag in Zonhoven.