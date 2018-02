Vos over 'ongelukkige' uitspraak Adrie van der Poel

Adrie van der Poel reageerde bij Sporza over de WK-titel van Wout van Aert, die Mathieu van der Poel te snel af was. ,,Hij ademde niet. Het verschil was meteen ook gigantisch groot. Zo snel twee minuten wegfietsen fietsen, is niet normaal.'' Marianne Vos over de oproer.