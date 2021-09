Vos heeft na zilver totaal ander beeld dan ploeggenoten: ‘Kan je geen los zand noemen’

,,Als je dichtbij bent is het natuurlijk wel even balen”, sprak Vos na afloop bij de NOS . ,,Ik zat in het wiel, maar op het moment dat Balsamo aanging kon ik het eigenlijk niet opvangen met méér snelheid. Dan zijn het pijnlijke meters. Ik voelde dat ik er niet meer langs kon komen.” ,,De snelheid was hoog en dat was in principe voor mij heel gunstig”, analyseerde Vos. ,,Er viel alleen een klein gaatje in de laatste honderden meters, maar uiteindelijk zit ik op het perfecte wiel. Dus ik denk dat dat gewoon goed ging.”

Na afloop heerste er chagrijn bij veel Nederlandse ploegmaten van Vos, die vonden dat er als los zand gereden werd. ,,Dat heb ik niet zo ervaren", zei Vos. ,,We wilden gewoon alert zijn en niet veel laten rijden. Je zag continu dat oranje rijdsters van voren zaten, dat we aanvielen en meesprongen. Eén voor één ja, maar dat was ook in de voorbespreking meegenomen. Dus ik denk niet dat het als los zand bestempeld kan worden.”



Feit is dat Vos in de finale net niet genoeg power had om haar vierde regenboogtrui te veroveren. Voor de zevende keer in haar loopbaan werd ze tweede. ,,Ik heb het al eens eerder meegemaakt”, zei Vos. ,,Je kunt het ook wel weer verwerken. Maar het blijft jammer, zulke kansen krijg je niet elke dag.”