Vos fit en strijdbaar na sleutelbeenbreuk

Sagan vloert Gaviria in Ronde van Zwitser­land

10 juni Peter Sagan heeft de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Slowaakse wereldkampioen van Bora-hansgrohe was de snelste in een massasprint in Frauenfeld na 155 kilometer. Hij klopte de Colombiaan Fernando Gaviria en de Australiër Nathan Haas in de sprint.