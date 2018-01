Vos en De Jong in selectie WK veldrijden

Stan Godrie 'met de hakken over de sloot' naar het WK

28 januari Stan Godrie mag komend weekeinde mee naar het WK veldrijden. Vraag alleen niet hoe. ,,Met de hakken over sloot, heeft de bondscoach me verteld", liet de veldrijder uit Zundert weten nadat de wereldbekercross in Hoogerheide op een grote teleurstelling was uitgelopen. Na driekwart wedstrijd stapte hij uit koers omdat zijn achterstand uitzichtloos was geworden.