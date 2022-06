Voormalig Tourwinnaar Greg LeMond (60) lijdt aan leukemie

Na twaalf dagen coma kijkt Milan Vader naar de toekomst: 'Nooit meer op een fiets en ik zou ongelukkig worden’

Het is bijna niet voor te stellen dat Milan Vader, die in zijn ouderlijk huis in Middelburg de deur zelf open doet, drieënhalve week geleden nog in coma lag. Zijn ogen hebben weer een glinstering en hij beweegt ogenschijnlijk normaal. Van buiten is er ook bijna niets meer te zien van de gevolgen van de zware crash die hij op 8 april maakte tijdens de Ronde van het Baskenland. Bij zijn linkeroog zit een litteken, op zijn onderarmen zitten wat putjes op de plekken waar de infusen aangelegd waren.

