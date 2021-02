Voor pechvogel Teunissen is het al een overwinning als hij dit jaar aan de start verschijnt bij Parijs-Roubaix

Door Daan Hakkenberg



De belangrijkste wielrenner ter wereld. Het zijn er niet veel, maar Mike Teunissen weet hoe het voelt als hij in de Tour de France van 2019 twee dagen in de gele trui rijdt. Een jaar later is Teunissen niet meer dan een voetnoot in het peloton. Een knieblessure na een val op trainingskamp in Tignes houdt hem in het door corona gemankeerde wielerseizoen 2020 lang aan de kant en Teunissen komt tot niet meer dan 15 wedstrijddagen.