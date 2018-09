Voor Ellen van Dijk geen protocollen bij Sunweb meer

Volgend jaar is Van Dijk (31) renster van Trek-Segafredo, een ploeg waar niet alles is vastgelegd zoals het geval is bij haar huidige team. ,,Bij Sunweb zijn er 48 protocollen die moeten worden nageleefd, en er komen er steeds meer bij. Voor de warming-up, er is een podiumprotocol, overal zijn er regels voor. Ik vind het soms beklemmend dat alles voor je wordt beslist en je zelf niets mag bedenken.'' Het leidde soms tot irritatie. ,,Als ik bepaalde dingen op mijn manier wilde doen en het protocol anders voorschreef, moet het zo gebeuren. In 90 procent van de gevallen werkt dat uitstekend, zeker voor jongere rensters, maar in sommige niet. Ik heb intussen de nodige ervaring opgedaan als renster en vind dat ik daarom soms mijn eigen weg beter kan bewandelen. Als je dat dan wilt, ben je eigenwijs. ‘Keep challenging’, zeggen ze bij de ploeg. Ik heb er een iets andere visie over’’, vertelt Van Dijk, die morgen op de WK in Innsbruck samen met Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Lucinda Brand aan de start verschijnt van de individuele tijdrit voor de elite-vrouwen.

,,Ik heb me niet verkeken op Sunweb. Ik heb er veel plezier heb gehad met de andere meiden'', vervolgt ze. ,,Natuurlijk wist ik van de protocollen, maar niet dat het er 48 waren. Ik dacht nog: komt wel goed, ik vind er mijn weg wel in. Maar het is allemaal iets strikter geweest dan ik me heb kunnen voorstellen. Tom Dumoulin kan zich er goed in vinden, maar ze zijn bij Sunweb eerder geneigd naar hem te luisteren dan naar mij. Mij wordt gewoon gezegd wat ik moet doen.''



,,Ik heb mijn mening, de ploeg ook. Wat is goed? Wat is fout? Ik ga dat niet zeggen. Het is anders. Overal zijn wel eens conflicten, als je op het scherp van de snede werkt. Maar het is nooit geëscaleerd. Ik heb enorm veel plezier gehad, heb zelfs de voorbije twee jaar bij Sunweb het plezier in het fietsen weer hervonden. Maar het is nu tijd om verder te gaan.’’