Volop twijfel over herstart wielerseizoen in coronagebied: ‘Het voelt als terug bij af’

,,Het voelt een beetje alsof we terug bij af zijn, zoals in maart,’’ zegt Lucinda Brand vanuit haar hotel in het Baskische Pamplona. In maart ging het complete peloton (mannen en vrouwen) in lockdown en nu, bijna vijf maanden later, schiet het wielrennen weer in gang. De vrouwen rijden vanmiddag hun eerste wedstrijd, de Emakumeen Nafarroako Klasikoa over 118 kilometer van Pamplona naar Lekunberri. Maar het coronavirus is allerminst verdwenen en de twijfels of het wel veilig is om te rijden dus ook niet.

Lees ook Wielerploeg Vos trekt zich op laatste moment terug uit Spaanse wielerkoers Lees meer

De CCC-ploeg van onder ander Marianne Vos en Sabrina Stultiens trok zich vanmorgen op het laatste moment terug en zal morgen ook niet starten Clásica Feminas Navarra. Het zijn de eerste internationale wedstrijden die de vrouwen zullen rijden. Aanleiding voor het besluit van CCC is de twijfel of andere ploegen wel getest zijn en daarbij de opleving van het corona-virus in Spanje en de regio rond Pamplona. De rennersbond The Cyclists Alliance, waarvan Marianne Vos een van de vertegenwoordigsters is, vroeg de UCI om te heroverwegen of de wedstrijd verreden kon worden. Naast de afzegging van CCC zal ook de kleine Spaanse ploeg Bizkaia-Durango niet rijden omdat de testuitslagen nog niet binnen zijn.

Testuitslagen

De beslissing van CCC zorgde voor consternatie in het peloton en ook de ploegleiding van Trek-Segafredo meldde zich vanmorgen bij de wedstrijdorganisatie voor uitleg, vertelt Brand. Inmiddels hebben de ploegen de toezegging gekregen dat geen rugnummers worden uitgedeeld aan rensters of ploegen die geen negatieve testuitslagen kunnen overleggen. Brand: ,,In eerste instantie leek het erop dat de organisatie niet kon verklaren of rensters wel of niet getest waren. De grote ploegen en de rennersbond heeft toen benadrukt dat aangetoond moest kunnen worden of getest is. Daarop heeft de organisatie gezegd dat alleen rugnummers worden afgegeven wanneer er testuitslagen zijn.’’

Uitslagen op tijd binnen krijgen, het is nog geen sinecure vertelt Brand. ,,Ook wij moesten wachten tot de uitslagen van ons binnen waren voordat we de rugnummers mee kregen. Een kleine Spaanse ploeg heeft zich vanmorgen nog laten testen, maar ik vraag me af hoe ze het voor elkaar krijgen om op tijd de uitslagen hebben, want ook wij moesten twee dagen wachten. Ik ga ervan uit dat iedereen die aan de startlijn staat, getest zal zijn.’’ Brand begrijpt dat testen, zeker voor de kleine ploegen, vanwege de kosten een struikelblok kan zijn. ,,Gezien de budgetten in het vrouwenwielrennen, zeker bij de kleinere ploegen.’’

In principe wil Brand niets liever dan vanmiddag om vier uur starten voor haar eerste wedstrijd sinds maart. Als topsporter snakt ze naar competitie en ze wil ook haar ploeg niet in de steek laten. ,,Sponsoren en de ploeg hebben heel de tijd achter ons gestaan en hard voor ons gevochten. We hebben geen salaris in moeten leveren en ze hebben ervoor gezorgd dat we gezond kunnen blijven en nu goed voorbereid terug in koers kunnen.’’

Twijfelen

Maar sinds Brand een week geleden aankwam in Spanje sloeg ook bij haar de twijfel toe of alle voorschriften zoals die zijn afgegeven door de international wielerbond UCI nageleefd kunnen worden. ,,De zaken waar de UCI om heeft gevraagd, bleken niet zo te gaan. Zoals voor iedere ploeg een eigen verdieping of vleugel in een hotel. Daarbij kwamen dus de geruchten dat ploegen niet getest waren. Dan ga je toch twijfelen, hoe graag je hier ook wilt rijden. En ook omdat ik me besef dat de belangrijkste wedstrijden zoals Strade Bianche en de ander WorldTour-koersen er nog aankomen .’’

Ook de algehele gezondheidssituatie in Spanje en de regio van Pamplona in het bijzonder geeft reden tot zorg. Brand. ,,Ik hoor ook geluiden dat het hier ondertussen een rode zone is geworden, maar ik heb daar niet voldoende kijk op. Je wilt ook niet dat je via een andere weg, buiten het peloton een infectie oploopt. En we hebben als sporters ook een maatschappelijk verantwoordelijkheid. Dat maakt het gevoel zo dubbel.’’

Vandaar dat ze begrip heeft voor het besluit van CCC en ze zal haar collega’s die niet starten niet afvallen. ,, Ik snap het helemaal. Het is ook sterk besluit, maar ik snap ook dat onze ploeg zegt: ‘Er staan geen rensters aan de start die niet getest zijn, dus wij kunnen rijden. Maar ergens hou ik zelf ook nog de optie open dat de wedstrijd last minute afgelast kan worden.’’

Volledig scherm Lucinda Brand. © EPA