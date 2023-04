Vluchter Gregor Mühlberger wint voorlaatste rit in Ronde van de Alpen: ‘Lang geleden’

,,Het is lang geleden, drie jaar, dat ik heb gewonnen. Ik ben super dankbaar dat ik deze kans krijg en dat ik dit met het team mag vieren”, zei Mühlberger. ,,Vier renners in de ontsnapping krijgen was al een geweldig startpunt, en ik probeerde hiervan te profiteren door de laatste klim met Sergio Samitier te beginnen. Ik probeerde te ontsnappen, maar Pellizzari was ongelooflijk. Ik heb hem gefeliciteerd met wat hij vandaag heeft laten zien en in de toekomst gaat hij zeker nog meer kansen krijgen. Hij is een raket, maar uiteindelijk heb ik de sprint kunnen afmaken.”