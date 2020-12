Vlaamse voorjaarsklassiekers rekenen voorlopig niet op publiek

,,Wij zijn al bezig met de voorbereiding van de Omloop van zaterdag 27 februari. Er is hiervoor maar één werkbaar scenario en dat is de openingsklassieker te organiseren zonder publiek. Zeker gezien de huidige situatie waarin we ons bevinden met het coronavirus", zegt topman Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics.

,,Die lijn trekken we verder door naar wat volgt met onze andere koersen", zegt Van den Spiegel. ,,Het gaat om Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl." De Ronde van Vlaanderen is op 4 april, een datum waarop er misschien al volop gevaccineerd wordt. Maar een alternatief plan, maakt Flanders Classics voorlopig niet. ,,Dat is vandaag niet aan de orde. Als de situatie verandert kunnen wij de protocollen aanpassen."

Voorlopig komen er dus geen immense VIP-tenten langs het parcours van bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Ook financieel is dat voor het tweede jaar op rij een flinke klap voor Flanders Classics. Van den Spiegel: ,,We moeten optimistisch blijven. Er zijn veel sectoren die door het coronavirus afzien. Wij moeten hier met zijn allen doorheen en ons niet wentelen in zelfmedelijden. Laat we wel hopen dat dit het allerlaatste jaar is dat we zonder toeschouwers organiseren."