Vingegaard na overwinning: ‘Ongelofelijk hoe Van Aert Pogacar eraf rijdt’

Vingegaard had vanochtend zijn zinnen al op de etappezege gezet: „Het is ongelofelijk. Deze ochtend zei ik tegen mijn vriendin en kind dat ik voor ze wilde winnen. Dat heb ik gedaan. Ik ben heel erg blij en trots dat ik voor hen heb gewonnen. Dit is voor mijn twee meiden thuis.”



Ondanks zijn overmacht was het ook voor Vingegaard erg zwaar vandaag: „Ik was blij dat het erop zat, want het was verschrikkelijk heet. Natuurlijk ben ik heel erg blij dat ik deze etappe win. Er zijn nu nog twee dagen voor we in Parijs zijn. Ik moet gefocust blijven en het van dag tot dag bekijken.”