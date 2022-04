Vijf Belgen moeten Van der Poel bijstaan in Parijs-Roubaix, Ineos met Van Baarle maar zonder Pidcock

De 27-jarige Van der Poel werd in oktober vorig jaar bij zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix meteen derde. Hij moest in de sprint op de piste van Roubaix alleen Europees kampioen Sonny Colbrelli en de Belg Florian Vermeersch voor zich dulden.

Afgelopen weekend werd Van der Poel tijdens de Amstel Gold Race nog bijgestaan door een landgenoot, Oscar Riesebeek. Van der Poel werd uiteindelijk vierde.

Eerder vandaag werd bekend dat Belgisch kampioen Wout van Aert fit is verklaard en zondag de klassieker in noord-Frankrijk rijdt. ,,Na uitgebreide onderzoeken en goedkeuring van de medische staf staat het licht op groen”, meldt ploegleider Merijn Zeeman van zijn team Jumbo-Visma.

Van Aert miste vanwege een besmetting met het coronavirus al de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Jumbo Visma wilde de renner niet overhaast zijn rentree laten maken. ,,Na een coronabesmetting zijn we uitermate voorzichtig met de gezondheid van onze renners”, zegt Zeeman. ,,De medische staf heeft daar een belangrijke rol in en is medebepalend. Er is een arts vier dagen bij Wout geweest om te monitoren wat de reactie van training was op zijn lichaam. Hij heeft ook heel uitgebreide onderzoeken gehad voordat hij de training heeft hervat. De aanloop naar Roubaix is wel gemankeerd. Zo mist hij de verkenning vandaag en al met al is dat allesbehalve een ideale voorbereiding. Neemt niet weg dat een renner als Wout nog een rol kan spelen, bijvoorbeeld in de ondersteuning van Christophe Laporte, Mike Teunissen of Nathan Van Hooydonck.”

Naast genoemde renners komen ook Mick van Dijke, Timo Roosen en Edoardo Affini aan de start voor Jumbo-Visma. De beruchte klassieker over de kasseien van Noord-Frankrijk is dit jaar 257 kilometer lang en telt dertig stroken met keien.

Team DSM

Team DSM start met Joris Nieuwenhuis en Tim Naberman. Voor beiden wordt het de eerste deelname aan de ‘Hel van het Noorden’. Met de Duitser John Degenkolb heeft DSM een oud-winnaar in de ploeg. Degenkolb won Parijs-Roubaix in 2015. Naast deze drie renners start de ploeg met de Duitsers Nikias Arndt, Nico Denz en Marius Mayrhofer en de Deen Casper Pedersen. ,,Goed teamwerk is essentieel en het wordt heel belangrijk dat we als ploeg scherp zijn in het positioneren voor iedere kasseiensector, als we John Degenkolb in de best mogelijke positie in de finale willen brengen”, zegt ploegleider Phil West.



De vrouwenploeg van DSM telt zaterdag met Floortje Mackaij, Elise Uijen, Charlotte Kool en Lorena Wiebes vier Nederlandse rensters in Parijs-Roubaix.

Ineos Grenadiers

Dylan van Baarle is aangewezen als een van de kopmannen bij de Britse ploeg Ineos Grenadiers. De 29-jarige wielrenner eindigde dit seizoen als tweede in de Ronde van Vlaanderen. Tom Pidcock ontbreekt zondag aan de start van de kasseienkoers door Noord-Frankrijk. De wereldkampioen veldrijden en olympisch kampioen mountainbiken richt zich op de Ardennenklassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

De Italiaan Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden, is medekopman bij Ineos. Ganna won in 2016 de versie van Parijs-Roubaix bij de beloften, maar als eliterenner heeft de tijdritspecialist nog weinig gepresteerd in de ‘Hel van het Noorden’. Hij finishte een keer buiten de tijd en viel bij zijn tweede deelname uit. Dit seizoen was hij ook niet te zien in de Vlaamse voorjaarskoersen.

De Amerikaan Magnus Sheffield debuteert in de koers. Hij won woensdag de Brabantse Pijl. Ook de Pool Michal Kwiatkowski, die afgelopen zondag zegevierde in de Amstel Gold Race, is opgenomen in de ploeg van Ineos voor Parijs-Roubaix.