Viervoudig winnaar Valverde laat Luik-Bastenaken-Luik schieten

De Spaanse veteraan neemt de tijd om te herstellen van zijn inspanningen in de Tour de France, waar hij als twaalfde eindigde, en op de WK in Italië. In de zware wegwedstrijd kwam Valverde als achtste over de finish in Imola. Volgens Movistar is het de bedoeling dat de kopman eind deze maand meedoet aan de Ronde van Spanje (20 oktober tot en met 8 november).