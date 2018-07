Veteraan Pieter Weening wint koninginnenrit in Oostenrijk

Weening kwam na een solo alleen aan. Op 48 seconden eindigde de Rus Aleksander Foliforov als tweede. Op 1.10 werd de Italiaan Simone Sterbini derde. De Belg Ben Hermans, zevende in de rituitslag, behield de leiderstrui.



Weening had zich de eerste dagen in Oostenrijk nog niet zo goed gevoeld. ,,Ik heb daarom rustig aan gedaan. Dat betaalt zich nu uit'', vertelde de 37-jarige Fries, die vorig jaar winnaar was van de bergtrui in de Oostenrijkse rittenkoers. Toen onderscheidde hij zich nog door als eerste boven te komen op de Hochtor, waarvan de top op meer dan 2500 meter hoogte ligt.



De finish op de Grossglockner was getrokken op ruim 2400 meter hoogte.