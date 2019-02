Verlamde Kristina Vogel heeft nieuw doel gevonden

,,In het verleden bestond mijn dag vooral uit heel veel trainen. Ik was bang dat ik nu niets meer te doen zou hebben in mijn leven, maar dat is gelukkig niet het geval”, aldus Vogel, die bij de WK commentator is van het kanaal van wielerbond UCI. Ook zal ze het Duitse team zoveel mogelijk steunen. ,,Ik ben blij dat ik het allemaal van dichtbij kan zien en kan juichen.”



Vogel botste eind juni op de wielerbaan van Cottbus tijdens een training in volle vaart op een andere renner die een staande start oefende. De Duitse specialiste op de sprint liep een dwarslaesie op en kan beide benen niet meer gebruiken. Ze veroverde in haar carrière elf wereldtitels, de laatste in maart vorig jaar op de WK in Apeldoorn. Vogel is ook olympisch kampioene.