Verbod of niet, Rucphen zet alles op alles om cyclocross door te laten gaan

cyclocross rucphenVerbod of niet, de organisatie van de Cyclocross Rucphen zet alles op alles om haar jaarlijkse veldrit op zaterdag 23 januari gewoon door te laten gaan. ,,De live-uitzending is al geregeld. Nu alleen de versoepeling van de regels nog."

Als het aan Kees Kools en co ligt draait de befaamde Carrousel van Camiel eind januari weer als vanouds in Rucphen

Wie in deze tijd tegen de stroom in vol gaat voor het organiseren van een internationale veldrit, moet of een onverbeterlijke optimist zijn, of een kleine beetje gek. Kees Kools, de voorzitter van de Cyclocross Rucphen, kan het alleen maar beamen. ,,Het is in ieder geval veruit het gemakkelijkste om een jaar over te slaan."

Aanvankelijk was dat volgens hem ook de bedoeling. Inmiddels is men in Rucphen ondanks het huidige verbod op sportwedstrijden echter bereid tot het gaatje te gaan in de poging om de cross te laten doorgaan. Als het aan Kools en co ligt draait de befaamde Carrousel van Camiel (het pronkstuk van de wedstrijd, bedacht door Camiel van den Bergh) eind januari weer als vanouds op het terrein achter de skiheuvel.

Inmiddels is er al een heel traject afgelegd. Alleen al het vastleggen van een datum op de door corona overhoop gehaalde kalender was een klus op zich. De grootste overwinning tot dusverre is het binnenhalen van Eurosport als partner die de cross live gaat uitzenden. ,,Als je geen publiek mag toelaten, is live-uitzending een absolute voorwaarde geworden. Gelukkig zit Eurosport te springen om wedstrijden die ze live kunnen uitzenden."

Noodwet

Of daarmee alles geregeld is? Was het maar zo, zegt Kools. ,,Hoe je het wendt of keert, de huidige noodwet staat niet toe dat er sportwedstrijden zijn. Dat kan pas weer als de maatregelen van vorige maand versoepeld worden." Voor de voorzitter hoeft de klok wat dat betreft slechts een slag teruggedraaid te worden. Tot voor het moment dat alleen het betaald voetbal door mocht gaan. ,,Als we terugkomen op het punt dat alleen wedstrijden zonder publiek mogen worden gehouden, zijn wel er al."

Tot die tijd zit Kools zeker niet stil. ,,We zijn in contact met de gemeente over het door kunnen gaan van de cross. En we zijn bezig met het schrijven van een uitgebreid coronaprotocol." Dat behelst niet alleen de wedstrijddag zelf. Ook de opbouw van het parkoers komt erin aan bod. ,,Want we zullen moeten gaan werken koppeltjes van twee, die onderling afstand houden." Rucphen heeft een legertje aan bouwlustige vrijwilligers. ,,Toen er in het begin twijfel was of we wel moesten of konden organiseren, waren vooral zij het die graag wilden dat er weer een cross kwam. Begin dit jaar was het NK bij ons in Rucphen een groot succes. Die schwung willen we graag ook vasthouden."

Na alle onzekerheid van de afgelopen maanden over datum, noodverordening en televisiecontract, voelt Kools dat het tij begint te keren ten gunste van de carrouselcross. Grote organisatiebureaus als Golazo en Flanders Classics azen op wedstrijden die nog wel door kunnen gaan om zo aan hun contractuele televisieverplichtingen te kunnen voldoen. ,,Daar kan ik alleen nog niks over zeggen", zegt Kools. Eén ding kan hij al wel kwijt: ,,Om in deze tijd een cross te willen organiseren moet je inderdaad een beetje gek zijn."