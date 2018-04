Veranderingen Amstel Gold Race zetten ploegen aan het denken

De goedkeuring van Philippe Gilbert is alvast binnen. Koersdirecteur Leo van Vliet opende vandaag zijn telefoon en las: ‘Leo, mooie finale. Ik heb hem drie keer gedaan, zet die vijf bier maar klaar bij het podium.’ Van Vliet: ,,Ja, dat is toch mooi?” Gilbert is de enige renner die de race op ‘alle manieren heeft gewonnen’. Mocht hij zondag ook als eerste over de streep komen dan is dat zijn vijfde Amstel Gold-overwinning en een evenaring van het record van Jan ‘Gold’ Raas.



Een jaar geleden was de Belg – die al eens ‘King of the Cauberg’ werd genoemd- op voorhand nog kritisch. Destijds noemde hij het schrappen van de berg uit het finaleprogramma nog ‘doodjammer’. Vervolgens won Gilbert alsnog. Op het parkoers dat hij dit jaar verkende bevat de finalelus nog steeds geen Cauberg, maar zijn ook de wegen in het slotstuk smaller. Hierdoor is het minder overzichtelijk en hebben vluchters meer kans. Alles om te voorkomen dat het saai en voorspelbaar wordt. Van Vliet: ,,Bij de Waalse Pijl weet je nu al wat er woensdag gaat gebeuren. Dat wil ik niet. Je moet ploegen ook een beetje aan het denken zetten.”