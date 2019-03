Veldt na succes op WK baanwielrennen: ‘Vergroot hoop op goede Spelen’

Zes keer goudDe Nederlandse baanwielerwereld zindert nog na van een medaillerijk wereldkampioenschap in Polen. Een verrassing was het niet eens meer voor Tim Veldt, voormalig baansprinter en huidig interim bondscoach van de duurrenners. ,,Maar het was wel héél bijzonder, en ook wel heftig om mee te maken.”

Door Pim Bijl

Mathhijs Büchli, Roy van den Bergh, Jan Willem van Schip, Kirsten Wild, Amy Pieters, Harrie Lavreysen – allen werden ze de voorbije week in het Poolse Pruszkow minimaal één keer in de regenboogtrui gehesen. Het Nederlandse baanwielrennen floreert, zag ook Tim Veldt van dichtbij. ,,Uitzonderlijke prestaties van de hele Nederlandse ploeg. Een jaar na het WK in Apeldoorn, waar we ook al op zoveel onderdelen goed scoorden, is het niet eens meer een verrassing. Maar wat ik nu zie is dat de meesten toch weer een stapje verder zijn gegroeid.”

Volledig scherm Tim Veldt. © Cor Vos Veldt behaalde zelf in 2005 zilver met Theo Bos en Teun Mulder op de teamsprint. Nu schoot de Nederlandse equipe het toernooi in gang met goud op hetzelfde onderdeel. En met gigantische overmacht bovendien. Hij vond het oranje succes bij vlagen zelfs ‘heftig om te zien’. ,,Ik wist dat Nederland er goed voor stond, maar het enige waar ik van tevoren ook nog over had nagedacht was de vraag: hoe doet de concurrentie het? Zetten zij ook weer een stap? We zijn op de baan inmiddels gewend dat de Britten steeds naarmate een Olympische Spelen dichterbij komt het gat hebben gedicht en verbeteren.”

Volgens Veldt is op een aantal onderdelen inderdaad sprake van toegenomen kwaliteit in de breedte. Bij Wild, die hij van dichtbij begeleidt, zag hij dat winst niet zo vanzelfsprekend was als vorig jaar in Apeldoorn, toen ze werkelijk over de baan vloog en boven de rest van het veld uitsteeg. ,,En toch werd ze nu ook tweemaal wereldkampioen. Dat is erg knap.”

De goede prestaties op de teamsprint deden Veldt ook bijzonder goed. ,,Bij de mannen op de teamsprint zie je achter Nederland echt een gapend gat. Bijna een seconde voorsprong op de nummer 2, dat is ongekend. Het zou mij verbazen als de Engelsen dat weer ineens dicht kunnen rijden en verbeteren. Voor de Olympische Spelen in Tokio ziet het er daarom erg goed uit.”

In die zomer van 2020 zullen meerdere leden uit de oranje equipe met een favorietenrol starten. ,,Daarom vind ik het belangrijk om te zien dat een aantal van hen dit WK hebben bevestigd en de successen hebben herhaald van een jaar geleden in Apeldoorn. Zoals Wild deed, onder die druk een titel met succes verdedigen. Dat draagt bij aan straks in Tokio ook onder druk een prestatie leveren. Ik heb de hoop dat het hele Nederlandse team nu een stap verder is op de komende Spelen en dat het voor de buitenlanders heel moeilijk wordt ons te verslaan.”