Veldrijdster Betsema wint in ‘de kuil’ en neemt leiding in wereldbeker

Lars van der Haar

Lars van der Haar is opnieuw tweede geworden in een wedstrijd om de wereldbeker. De Nederlander moest in de Kuilcross in Zonhoven alleen zijn Belgische ploegmaat Toon Aerts voor zich dulden. Aerts ging in de voorlaatste ronde van de cross alleen op avontuur en reed solo als winnaar over de finish. Het was zijn eerste wereldbekerzege van dit seizoen.