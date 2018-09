Veldrijders moeten op eigen kosten naar wereldbeker in Amerika

Bondscoach Gerben de Knegt heeft vier mannen en zeven vrouwen geselecteerd voor de eerste twee wereldbekercrossen van dit seizoen. Daarmee houdt de bemoeienis van hem en de KNWU ook meteen op als het gaat om de wedstrijden in Waterloo Wisconsin (deze zondag) en Iowa City (29 september). ,,Want ze gaan er niet naartoe op kosten van de wielerunie”, verduidelijkt Goirlenaar De Knegt, die zelf ook thuisblijft.

Het is al de praktijk sinds de UCI vijf jaar geleden een Amerikaanse wedstrijd (toen Las Vegas) opnam in het wereldbekercircuit. Omdat het WK van 2013 in de States (Louisville) op een groot succes was uitgedraaid, zag de internationale wielerunie aan de andere kant van de oceaan mogelijkheden om de kleine, vooral in Vlaanderen florerende sport te mondialiseren.

Vanaf het begin werd echter aangehikt tegen de kosten van zo’n uitstapje. Voor de lokale organisatie, de bonden en zelfs voor de ploegen bleek het een te grote aanslag op de budgetten. Daarom reizen en verblijven de meeste renners sindsdien op eigen kosten naar en in Amerika. ,,Ergens kan ik daarmee leven”, zegt Adrie van der Poel, zelf organisator van een wereldbekercross. ,,Voor de renners is het een investering in de rest van het seizoen. Je bent niet verplicht om te gaan. Je kunt ook besluiten om de eerste twee wedstrijden van de wereldbeker over te slaan wanneer je daar geen doel van wilt maken.”

Opmerkelijk blijft het, moet ook De Knegt toegeven. ,,Omdat het wereldbekerwedstrijden zijn, moet ik namens Nederland de renners aanwijzen die er heen gaan. Maar dan moet ik ze dus eerst bellen of ze wel willen gaan.” Op kosten van de KNWU afreizen, is volgens hem niet mogelijk. ,,Dat zou betekenen dat ik al direct een derde van mijn totale jaarbudget kwijt ben.”

Telenet Fidea is de Vlaamse crossploeg die nog de grootste belangen heeft om naar Amerika te gaan. De eerste worldcup wordt namelijk verreden in het 3300 inwoners tellende dorpje Waterloo, daar waar materiaalsponsor Trek is gevestigd. Maar ook bij Telenet Fidea betaalt iedere renner zelf zijn reis en een groot deel van de overnachtingen. ,,In feite is dat niet zo vreemd”, zegt manager Karen Ramakers. ,,Renners reizen bij ons altijd op eigen kosten naar een wedstrijd. Ook die van de wereldbeker. Daarom hebben ze van de ploeg een camper gekregen.”

Dat Amerika niet per camper te bereiken is, is vette pech voor de renners. Want ook bij een groot team als Telenet Fidea ontbreekt het budget voor het jaarlijkse veertiendaagse uitstapje naar de States. ,,We ondersteunen de renners daar wel met vier man personeel. En we verzorgen hier en daar wat maaltijden.”

Teambaas Sven Nys gaat uiteraard ook mee. Met hem is de Amerika-gekte allemaal begonnen. De Belg kwam er ooit achter dat hij niet de enige was die populair was bij Amerikaanse crossfans. Het veldrijden op zich is er groot.

Marianne Vos kijkt daarom nu al uit naar haar eerste kennismaking met Waterloo en Iowa City. ,,Toch denk ik dat het wow-gevoel van de eerste jaren een beetje aan het wegzakken is”, zegt ze. ,,Als je er nu heen gaat is het puur voor het klassement.”