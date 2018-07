Veelvraat Van der Poel gaat op NK Mountainbike voor unieke trilogie

Eerder dit jaar kwam Van der Poel, niet geheel verrassend, als eerste over de meet tijdens het nationaal kampioenschap veldrijden in Surhuisterveen. Het was de vierde opeenvolgende keer dat de renner in die discipline de sterkste was. Wat meer opzien baarde, was de nationale titel op de weg. In 'zijn' Hoogerheide verraste de renner van Corendon-Circus het sterk bezette deelnemersveld in een machtige eindsprint. Daar legde Van der Poel onder meer renners als Dylan Groenewegen, Niki Terpstra en Danny van Poppel in de luren.