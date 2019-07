Veelvraat Mathieu van der Poel rijdt naar Europese titel mountainbike

Van der Poel heerste de gehele wedstrijd in Brno en kwam met een voorsprong van 44 seconden op de nummer twee Florian Vogel over de finish. De 37-jarige Zwitser pakte het zilver.



Milan Vader maakte het Oranje-feest compleet: de 23-jarige Nederlander reed een ijzersterke slotfase en kon zo het brons grijpen op ruim één minuut van de winnaar. Zo pakt Nederland twee medailles bij de elite-mannen op het EK mountainbike.



Regerend wereldkampioen Nino Schurter was niet van de partij op het Europees kampioenschap. Het is voor de 24-jarige Van der Poel zijn eerste Europese titel op de mountainbike. Van der Poel werd vorig jaar al derde op het WK, een wedstrijd die hij dit jaar overslaat. De renner van Corendon-Circus geeft de voorkeur aan het WK op de weg in het Engelse Yorkshire.



Zijn grootste faam bereikte Van der Poel tot nu toe als veldrijder, een discipline waarin hij twee keer Europees en twee keer wereldkampioen werd. Maar hij was ook al nationaal kampioen veldrijden, mountainbike en op de weg. Voor de Olympische Spelen van Tokio richt hij zich op de mountainbike.