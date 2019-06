Veel volk op verjaardag Dylan Groenewegen bij start ZLM Tour in Etten-Leur

De kopman van Jumbo-Visma had de dag ervoor al bloemen gekregen voor het winnen van de openingsetappe. Vandaag is hij in finishplaats Buchten weer dé favoriet voor de dagzege.

Dat het plaatselijke wielercomité meer kan dat het organiseren van een sterk bezet criterium bewees het vrijdag. Rond de teambussen en het tekenpodium was een levendig evenement opgebouwd. Voor de VIP's maakten de twee toppers Groenewegen en Caleb Ewan (Lotto-Soudal) graag tijd voor een meet and greet. ,,Dergelijke verzoeken krijgen we eigenlijk nooit bij een start", liet Jumbo-woordvoerder Ard Bierens weten. Voor voorzitter Ronnie Buiks was het niet meer dan logisch om de sponsors de gelegenheid te bieden om ook voor de Tour kennis te laten maken met enkele grote namen uit het peloton van de Ronde van Frankrijk. Normaal gebeurt dat na afloop van de Tour in augustus.